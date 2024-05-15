Врач рассказал, как пережить сильнейшую магнитную бурю Терапевт Кондрахин посоветовал снизить уровень стресса в период магнитных бурь

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Чтобы пережить сильнейшую магнитную бурю, важно снизить уровень стресса в этот период, предупредил терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин. В беседе с NEWS.ru врач уточнил, что стоит пораньше ложиться спать, сократить рабочую нагрузку и нейтрализовать негативные эмоции.

Возможно проявление болезней, поэтому такие дни нужно провести максимально спокойно: снизить активность, психоэмоциональную нагрузку, постараться нейтрализовать негативные эмоции, поменьше работать, пораньше ложиться спать. В случае наличия заболеваний требуется дополнительный контроль за здоровьем. Но что-то делать специально не надо, — отметил врач.

По его словам, из-за магнитных бурь некоторые люди начинают ощущать усталость, дискомфорт, ухудшение самочувствия и сонливость. Как отметил Кондрахин, есть данные, что в этот период может сгущаться кровь, в связи с чем существует риск проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом терапевт добавил, что в научном сообществе мнения о влиянии магнитных бурь на человека расходятся. Некоторые утверждают, что оно действительно есть, другие же говорят о быстрой адаптации организма, подчеркнул врач.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович ранее рассказал, что в России не ожидается повторения сильнейшей магнитной бури. Эксперт уточнил, что последняя серьезная вспышка на Солнце была зафиксирована 11 мая, но в ближайшие дни она повториться не должна.