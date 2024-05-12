Автобус утонул в СПб: итоги суда над водителем, кто еще задержан, новости

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца водителя Рахматшоха Курбонова, под управлением которого автобус упал в реку Мойку. Какие последние новости об этом известны?

Что известно о заседании суда

Сегодня, 12 мая, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассматривал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоха Курбонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что мужчина признал свою вину и раскаивается в содеянном.

«Суд обозрел протокол допроса Курбонова. Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает», — говорится в публикации.

Адвокаты обвиняемого в ходе заседания настаивали на домашнем аресте подзащитного, поскольку на данный момент еще нет результатов экспертизы о техническом состоянии автобуса, которым он управлял 10 мая.

«Защита возражает и просит домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь в том числе на нарушение работодателем трудовых прав Курбонова. Первый адвокат отметил, что экспертизы об исправности или неисправности ТС в деле пока нет. А если окажется, что ТС было неисправно, то и обвинять Курбонова будет не в чем. Второй адвокат ходатайствовал об избрании более мягкой меры, указывая на личность фигуранта (гражданин РФ, не судим, трое детей, ипотека и т. д.)», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Решением Октябрьского районного суда Петербурга Курбонов был арестован и взят под стражу до 9 июля.

«Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024», — пояснили в суде.

Какие показания дал Курбонов

По данным «Фонтанки», Курбонов рассказал, что 9 мая после окончания рабочей смены, около полуночи, ему сообщили, что необходимо выйти на работу на следующий день в 05:30 утра. Дома он поспал только пару часов, а потом вновь выдвинулся в автобусный парк.

«На выбор ему предложили три автобуса. Он выбрал и поехал. Вскоре понял, что не работает один из поворотников, и отправился на шоссе Революции в ремонтную мастерскую. Пока он ждал ремонта, ему снова позвонили из парка и велели возвращаться за другим автобусом. Курбонов выбрал тот, на котором до этого уже несколько раз ездил. На линию Курбонов в итоге выехал около восьми утра. Примерно в 11 часов он заметил, что с тормозами что-то не так — автобус останавливается, но проезжает несколько лишних метров. Курбонов утверждает, что пассажиры делали ему на этот счет замечания», — говорится в сообщении источника.

Также он рассказал, что после аварии еще с одним человеком открыл люк в автобусе и помог выбраться нескольким людям.

Фото: МЧС России/ТАСС ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Кто еще был задержан по делу о падении автобуса в реку

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что в качестве подозреваемого по делу о гибели людей при падении автобуса в Мойку был задержан начальник автоколонны ООО «Такси».

«В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО „Такси“, организовавшего перевозку людей. В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО „Такси“», — пояснили в ведомстве.

Также отмечалось, что в офисе компании прошли обыски, была изъята вся необходимая документация. Следователи допросили руководящих сотрудников, диспетчера и других ответственных лиц.

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