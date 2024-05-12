Водителя упавшего в Мойку автобуса арестовали Водителя упавшего в Мойку автобуса арестовали до 9 июля

Фото: Dmitri Lovetsky/AP/TASS

Пассажирский автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге

Суд взял под стражу водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Мужчина пробудет под арестом следующие два месяца.

Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024, — уточнили в суде.

В ходе заседания мужчина признал свою вину. Водитель также выразил соболезнования семьям погибших пассажиров.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса с пассажирами в реку Мойку. Его подозревают в несоблюдении трудовой и транспортной дисциплины. По данным следствия, водителю автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

Так, Telegram-канал «112» писал, что шофера заставили выйти в рейс утром после 20-часовой смены. По данным канала, Рахматшоху Курбонову удалось поспать всего пять часов перед тем, как он снова сел за руль.

Жена водителя рассказала, что ее муж пришел домой около двух часов ночи, до того начав работу в пять утра, а в 07:30 его разбудили и заставили снова садиться за руль. По информации прессы, на здоровье мужчина не жаловался, однако на его работу и внимательность могла сильно повлиять усталость.