Водитель упавшего в Мойку автобуса раскаялся и признал свою вину

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга 10 мая, раскаялся и признал свою вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Также он выразил соболезнования родственникам жертв.

Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе, — говорится в сообщении.

Авария произошла в центре Петербурга в пятницу, 10 мая. Автобус упал в реку с Поцелуева моста. Спасти удалось не всех. Водитель транспортного средства остался в живых.

Ранее стало известно, что лишь один пассажир упавшего в Мойку автобуса выжил после аварии. Медики оценили состояние 56-летнего мужчины как тяжелое. Пострадавший находится в реанимации. Мужчина ехал в автобусе вместе с женой, которую, по его словам, он держал за руку.

Мужчина вспомнил, как в ходе поездки транспортное средство резко начало набирать скорость. После этого автобус протаранил находившийся на дороге автомобиль и проломил ограду. Когда автобус погрузился в реку, вода сразу затопила салон. Выживший пассажир потерял сознание.