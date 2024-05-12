В Петербурге выживший пассажир автобуса рассказал о падении в Мойку РБК: после падения автобуса в Мойку выжил только один пассажир

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус

Лишь один пассажир упавшего в Мойку автобуса выжил после аварии, информирует РБК со ссылкой на МЧС РФ. Медики оценивают состояние 56-летнего мужчины как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации. Мужчина ехал в автобусе вместе с супругой.

Мы с женой держались за руки, — поделился он.

Пострадавший вспомнил, как в ходе поездки автобус начал резко набирать скорость. После этого транспортное средство протаранило находившийся на дороге автомобиль и проломило ограждение. После падения автобуса с моста вода сразу затопила салон. Выживший мужчина потерял сознание.

Также спастись удалось водителю автобуса — Рахматшоху Курбонову. Мужчина проходит в качестве подозреваемого в рамках возбужденного уголовного дела.

Авария произошла в Санкт-Петербурге 10 мая. Автобус упал в реку с Поцелуева моста. Ранее свидетель падения транспортного средства в Мойку рассказал, как бросился на помощь людям. Очевидец признался, что окружающие пытались остановить его. Однако мужчина начал раздеваться и хотел прыгнуть в воду. Неравнодушные указали на опасность такого поступка. Тогда мужчина взял из своей машины буксировочный трос и привязал его к забору, чтобы люди смогли спуститься к пострадавшим. По словам свидетеля, водитель сидел возле люка в «шоковом состоянии».