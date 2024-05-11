Очевидец рассказал о спасении людей из рухнувшего в Мойку автобуса

Фото: Dmitri Lovetsky/AP/TASS

Пассажирский автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге

Мужчина, ставший свидетелем падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге, сообщил «Известиям», что бросился спасать людей, не раздумывая. По его словам, другие очевидцы пытались остановить его и говорили, что это опасно.

Не раздумывая, начал раздеваться, с себя снимать одежду и подбегать. Хотел прыгнуть в воду, но меня начали очевидцы останавливать. Они говорили, что там опасно, можно разбиться, — поделился очевидец.

После этого мужчина взял из своего автомобиля буксировочный трос и привязал его к забору, чтобы люди могли спуститься к пострадавшим. По словам собеседника, когда неравнодушные подплыли, возле люка сидел водитель в «шоковом состоянии непонятном». Его мужчина начал оттягивать в конец автобуса.

Когда пострадавших начали вытаскивать из салона, люди скидывали в воду спасательные жилеты. Туристический катер подъехал к месту происшествия. Три дагестанца с водного транспортного средства помогли довезти людей к берегу. Очевидец отметил, что все «помогали как могли» до приезда спасателей.

В пятницу, 10 мая в Петербурге автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной Мойки. После этого он упал в воду. В результате трагедии погибли семь человек, уточнили в Следственном комитете РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые спасали людей при падении автобуса в Мойку. В ведомстве отметили, что люди без раздумий бросились помогать пассажирам выбраться из воды.