Следком заинтересовался спасавшими пассажиров тонувшего в Мойке автобуса Бастрыкин: спасавшие пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса получат награды

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении ведомством капитана судна и очевидцев, спасавших людей при падении пассажирского автобуса в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что эти люди без раздумий бросились помогать пассажирам выбраться на поверхность.

Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами, — сказали в пресс-службе.

Как говорится в сообщении, одним из первых на помощь пришел капитан прогулочного судна Ян Карасев. На его катер смогли перебраться несколько человек из автобуса. Также известно, что в спасении пассажиров участвовали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов.

Как утверждает водитель автобуса, причиной смертельной аварии стала неисправность тормозов. 44-летнего мужчину, находящегося в больнице в тяжелом состоянии, допросили. Он подозревается в нарушении правил управления транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.