Директор раскрыл причину аварии со школьным автобусом в Подмосковье Директор гимназии «Ковчег»: водителю улетевшего в кювет автобуса стало плохо

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Автобус с детьми попал в ДТП в селе Трубино Щелковского района Подмосковья, потому что водителю стало плохо и он не справился с управлением, рассказал NEWS.ru директор православной гимназии «Ковчег» Алексей Новичков. По его словам, ученики не пострадали, их осмотрели на месте. Автобус в результате аварии вылетел в кювет и опрокинулся.

Дети из нашей гимназии стали участниками ДТП, к счастью, никто не пострадал. Мы не занимаемся перевозками, водителем автобуса был родитель одного нашего ученика. Он очень опытный водитель, который проработал 50 лет. Ему просто стало плохо, поэтому произошла авария. Сейчас с детьми все хорошо, их осмотрели, серьезных травм никто не получил, — рассказал Новичков.

Ранее очевидица аварии сообщила, что деревья смягчили падение школьного автобуса, поэтому дети и водитель не пострадали. Девушка отметила, что в противном случае автобус мог упасть на близлежащие частные дома, что привело бы к более серьезным последствиям.

В автобусе ехали 30 детей и сопровождающие в количестве семи человек. Водителю транспортного средства и одному сопровождающему потребовалась медицинская помощь.