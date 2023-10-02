Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе подмосковного села Трубино опрокинулся школьный автобус с 30 детьми, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ДТП работают экстренные службы.

Школьный автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находилось около 30 детей, — сказал источник.

Ранее в Екатеринбурге на улице Евгения Савкова автомобиль марки Subaru без водителя протаранил припаркованную «Ладу Гранта», которая врезалась в другую машину. По словам очевидца, у автомобиля сработал автозапуск на скорости и он поехал самостоятельно.

Накануне в Хакасии машина с чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Владимиром Муравлевым за рулем вылетела на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Toyota, которой управляла местная жительница. Ее легковушку отбросило в проезжавший мимо Toyota Land Cruiser под управлением капитана полиции из Братска. В результате ДТП погиб один человек, девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.

До этого сообщалось, что ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Симферопольском районе Крыма, пострадали шесть человек, включая пятилетнего ребенка. В полиции пояснили, что, по предварительным данным, 33-летний водитель Volkswagen, двигаясь в сторону Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с автомобилем Renault, затем — с Mitsubishi, а после еще с одним Volkswagen.