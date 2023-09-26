В Екатеринбурге автомобиль без водителя устроил массовое ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова вечером 25 сентября автомобиль марки Subaru без водителя, протаранил припаркованную Lada Granta, которая врезалась в другую машину, сообщает издание Е1 со ссылкой на очевидца. По его словам, у автомобиля сработал автозапуск на скорости, и он поехал самостоятельно.

Едет Subaru и врезается прямо в стоящую Lada Granta. Lada стукает другую машину. А водителя Subaru нет. У нее сработал автозапуск на скорости, и она сама поехала, — рассказал очевидец, снявший последствия неординарного ДТП.

В Хакассии машина с чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Владимиром Муравлевым за рулем вылетела на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Toyota, которой управляла местная жительница. Ее легковушку отбросило в проезжавший мимо Toyota Land Cruiser под управлением капитана полиции из Братска. В результате ДТП погиб один человек, девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Симферопольском районе Крыма, пострадали шесть человек, включая пятилетнего ребенка. В полиции пояснили, что, по предварительным данным, 33-летний водитель Volkswagen, двигаясь в сторону Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с автомобилем Renault, затем — с Mitsubishi, а после еще с одним Volkswagen.