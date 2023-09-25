Пятилетний ребенок пострадал в массовом ДТП в Крыму Пятилетний ребенок пострадал в Крыму в ДТП с участием четырех автомобилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Симферопольском районе Крыма, пострадали шесть человек, включая пятилетнего ребенка, сообщает в Telegram пресс-служба МВД республики. По ее данным, авария случилась на дороге Николаевка-Симферополь.

В полиции пояснили, что, по предварительным данным, 24 сентября примерно в 19:30 мск 33-й водитель Volkswagen, двигаясь в сторону Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с автомобилем Renault, затем — с Mitsubishi, а после с еще одним Volkswagen.

В результате ДТП виновник и пять участников получили телесные повреждения, среди которых ребенок 2018 года рождения. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавшие доставлены в больницу, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, еще трое пострадали 24 сентября в результате ДТП с участием легкового автомобиля Lada Kalina и грузовой «Газели» в Нижегородской области. Автомобили столкнулись около 21:00 мск после выезда на встречную полосу легковушки. В результате в автомобиле Lada Kalina до приезда скорой помощи умерли три человека. Из трех человек, получивших ранения, один находился в «Газели», двое — в Lada Kalina.