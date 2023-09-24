В Нижегородской области в ДТП погибли три человека Три человека погибли в ДТП с автомобилем Lada Kalina в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля Lada Kalina и грузовой «Газели» в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Автомобили столкнулись около 21:00 мск после выезда на встречную полосу легковушки.

В результате произошедшего в автомобиле марки Lada Kalina до приезда скорой медицинской помощи умерли три человека, — отмечается в публикации.

Агентство уточнило, что еще три человека получили ранения, один из них находился в «Газели», двое — в Lada Kalina.

В Свердловской области в результате столкновения 24 сентября легкового автомобиля и пассажирского автобуса пострадали 22 человека, в том числе 15 детей. Один ребенок доставлен в больницу. Авария произошла на 290-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Микроавтобус, в салоне которого находился 21 человек, включая 15 детей, двигался в сторону Екатеринбурга. При обгоне грузового автомобиля он столкнулся с легковушкой, которая внезапно начала разворачиваться.

Ранее в Нижегородской области три человека погибли в результате столкновения маршрутной «Газели» с фурой в Кстовском районе. В ДТП также пострадали 11 человек, один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Всего травмы получили 16 человек.