В ДТП на Урале пострадали 22 человека

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В Свердловской области в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобус пострадали 22 человека, в том числе 15 детей, сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале. Один ребенок доставлен в больницу.

В ДТП пострадали 22 человека, из них 15 детей. Один ребенок доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте, травм не выявлено, от госпитализации отказались, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что взрослые также от госпитализации отказались, мед помощь им была оказана на месте.

В прокуратуре региона уточнили, что авария произошла на 290-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. Автобус, в салоне которого находился 21 человек, включая 15 детей, двигался в сторону Екатеринбурга. При обгоне грузового автомобиля он столкнулся с легковушкой, которая внезапно начала разворачиваться.

Прокуратура взяла на контроль административное расследование по факту ДТП. Точные причины аварии устанавливаются. На место происшествия направлен резервный автобус для перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль. В результате три человека погибли и еще 17 пострадали. Госпитализированы девять человек, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии.