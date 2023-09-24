Число пострадавших при ДТП с фурой под Нижним Новгородом увеличилось до 17

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Число пострадавших при столкновении фуры и маршрутки под Нижним Новгородом увеличилось до 17, сообщает Минздрав региона, передает РИА Новости. По данным ведомства, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В ДТП около деревни Шелокша погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу (пять человек в тяжелом состоянии, четыре человека — состояние средней степени тяжести), восемь человек, в том числе один ребенок — оказана необходимая медицинская помощь, отпущены домой на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении Минздрава.

По данным МВД, смертельная авария произошла около 09:40 24 сентября в районе села Шелокша Кстовского района Нижегородской области. Водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пригородную маршрутку, следовавшую по маршруту Кстово — Владимировка.

Все пострадавшие оказались пассажирами «Газели», среди них есть в том числе четырехлетняя девочка, она получила легкие травмы. Уточнялось, что также три человека находятся в тяжелом состоянии, 12 — в среднем.

В ночь на 24 сентября на 328-м км автодороги Тюмень — Омск столкнулись грузовик и микроавтобус. По данным ГИБДД, в результате аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса.