Трое человек погибли при столкновении маршрутки с фурой в Кстове

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Трое человек погибли в результате столкновения маршрутной «ГАЗели» с фурой в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает «В городе N» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. По информации ведомства, в ДТП также пострадали 11 человек, один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. При этом Telegram-канал Ni Mash утверждает, что всего травмы получили 16 человек.

По данным МВД, смертельная авария произошла около 9:40 в районе села Шелокша Кстовского района Нижегородской области. Как утверждает Telegram-канал Ni Mash, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пригородную маршрутку, следовавшую по маршруту Кстово — Владимировка.

В публикации говорится, что все пострадавшие оказались пассажирами «ГАЗели», их готовят к эвакуации в Нижний Новгород. Среди них есть в том числе четырехлетняя девочка, она получила легкие травмы. Уточняется, что также трое человек находятся в тяжелом состоянии, 12 — в среднем. Движение авто на месте ДТП затруднено.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября на 328-м км автодороги Тюмень — Омск столкнулись грузовик и микроавтобус. По данным ГИБДД, в результате аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области в городе Таштаголе три человека погибли в результате лобового столкновения трех легковых автомобилей. Еще один человек пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.