Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу уcтроил смертельное ДТП в Хакасии Чемпион мира по пауэрлифтингу Муравлев вылетел на встречную в Хакасии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машина с чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Владимиром Муравлевым за рулем вылетела на встречную полосу на трассе в Хакасии, в результате ДТП погиб один человек, сообщает Telegram-канал «112». Авария произошла на трассе «Абакан — Саяногорск».

Автомобиль, за рулем которого был спортсмен, столкнулся лоб в лоб с Toyota, которой управляла местная жительница Анастасия. От удара легковушку Анастасии отбросило в проезжавший мимо Toyota Land Cruiser под управлением капитана полиции из Братска.

В результате ДТП погиб муж Анастасии, Вячеслав. Саму девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Владимир Муравлев и его пассажирка, несмотря на подозрение на сотрясение мозга, от госпитализации отказались. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Симферопольском районе Крыма, пострадали шесть человек, включая пятилетнего ребенка. Отмечается, что несовершеннолетний находился в детском удерживающем устройстве. По данным МВД республики, авария случилась вечером 24 сентября на дороге Николаевка — Симферополь. Все пострадавшие доставлены в больницу.