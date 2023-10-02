Стала известна причина ДТП со школьным автобусом в Подмосковье Водитель автобуса в Подмосковье съехал в кювет из-за плохого самочувствия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель автобуса, в котором ехали около 30 детей, неудачно повернул руль и съехал в кювет из-за плохого самочувствия, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его информации, помимо школьников, в автобусе также ехали сопровождающие в количестве семь человек.

Никто из детей не пострадал, они отделались небольшим испугом. Помощь понадобилась водителю и одному из сопровождающих.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» добавил, что на автобусе школьников везли в православную гимназию. Все находившиеся в транспорте дети являются воспитанниками учреждения «Ковчег».

Как сообщало ранее РЕН ТВ, автобус с 30 детьми перевернулся в районе подмосковного села Трубино. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось об аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика на 18-м километре автодороги Ставрополь — Минеральные Воды. В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и три пассажира «Гранты». По данным региональной Госавтоинспекции, одна из легковушек столкнулась с другим автомобилем, стоящим на дороге. В результате «Гранту» отбросило на встречную полосу, где в нее врезался грузовик.