Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком на Ставрополье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием двух легковушек и грузовика в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло вечером в воскресенье, 1 октября, на 18 километре автодороги Ставрополь — Минеральные Воды.

В результате происшествия водитель и 3 пассажира Гранты (все мужчины) от полученных травм погибают на месте ДТП. Личности их в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, — говорится в заявлении.

Известно, что автомобиль «Гранта» столкнулся с другой легковушкой, стоящей на дороге. После чего отечественный автомобиль выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик. В настоящее время полиция выясняет все детали ДТП.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

До этого в Кемеровской области в городе Таштаголе три человека погибли в результате лобового столкновения трех легковых автомобилей. Еще один человек пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.