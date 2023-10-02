Очевидица раскрыла подробности аварии со школьным автобусом в Подмосковье Очевидица сообщила, что деревья смягчили падение автобуса с детьми в Подмосковье

Фото: t.me/mosoblproc

Дети и водитель не пострадали в ДТП со школьным автобусом в Подмосковье, сообщила NEWS.ru очевидица Анастасия. Она сообщила, что проезжала мимо места аварии и увидела, что деревья получили серьезные повреждения, но они же смягчили падение автобуса.

Я ехала мимо уже после случившегося, в районе 08:10–08:15 утра. Когда проезжала, автобус уже лежал, со всех сторон оперативно с сиренами подлетали спецслужбы. Дети не пострадали. <...> С водителем вроде тоже все в порядке. <...> Деревья сильно пострадали, но смягчили падение автобуса абсолютно точно, — сказала Анастасия.

Она отметила, что в противном случае автобус мог упасть на близлежащие частные дома, что привело бы к более серьезным последствиям.

Ранее стало известно, что автобус с 30 детьми перевернулся в районе подмосковного села Трубино. Помимо школьников, в автобусе также ехали сопровождающие в количестве семь человек. Водитель транспортного средства неудачно повернул руль и съехал в кювет из-за плохого самочувствия.

Отмечается, что водителю и одному из сопровождающих потребовалась медицинская помощь. Школьников на автобусе везли в православную гимназию, все находившиеся в транспорте дети являются воспитанниками учреждения «Ковчег».