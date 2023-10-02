Опубликованы кадры улетевшего в кювет школьного автобуса в Подмосковье

Фото: t.me/gsuskmosobl

В Сети появилось видео с места ДТП в Подмосковье, во время которого школьный автобус с 30 детьми съехал с трассы и опрокинулся. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Осторожно, новости», видно, что на месте аварии работают спасательные службы. Они пилят деревья вокруг автобуса для его дальнейшей отбуксировки.

Кроме того, на место происшествия прибыли пожарная машина, карета скорой помощи и полиция.

Автобус с 30 детьми перевернулся в районе подмосковного села Трубино. Помимо школьников, в автобусе также ехали сопровождающие в количестве семь человек. Водитель транспортного средства неудачно повернул руль и съехал в кювет из-за плохого самочувствия.

Никто из детей не пострадал, они отделались небольшим испугом. Помощь понадобилась водителю и одному из сопровождающих. Школьников на автобусе везли в православную гимназию, все находившиеся в транспорте дети являются воспитанниками учреждения «Ковчег».

До этого стало известно об аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика на 18-м километре автодороги Ставрополь — Минеральные Воды. В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и три пассажира «Гранты».