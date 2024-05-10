Водитель упавшего в Мойку автобуса назвал свою причину трагедии Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге винит во всем тормоза

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге, назвал причиной трагедии неисправность тормозов, сообщает «Фонтанка». Его задержали и допросили как подозреваемого в уголовном деле по статье о нарушении правил управления транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

За рулем был 44-летний Рахматшох К., работающий на компанию, связанную с «Питеравто». Водитель находится в больнице в тяжелом состоянии после аварии, которая произошла на пятом часу его работы.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. По предварительным данным, в общественном транспорте находились от 15 до 20 человек, по меньшей мере трое из них погибли.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). МВД России инициировало расследование дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).