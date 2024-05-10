Бастрыкин взялся за инцидент с падением автобуса в Мойку в Петербурге Бастрыкин поставил на контроль дело о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Санкт-Петербурге, унесшей жизни трех человек, сообщает пресс-служба ведомства. Следователи СК квалифицировали инцидент по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

По версии следствия, водитель допустил падение пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По уточненным данным, три человека в результате аварии погибли, еще четверо находятся в реанимации в состоянии клинической смерти.

Личности пострадавших устанавливаются. Также в настоящее время силами спасательных служб проводятся работы по извлечению автобуса из воды, — отметили в СК.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову доложить ему о ходе расследования уголовного дела. Он также распорядился передать ведомству уголовное делоо нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), возбужденного следователями МВД в отношении водителя.

Пассажирка, которая вышла из транспортного средства за несколько минут до аварии, ранее сообщила NEWS.ru, что водитель рухнувшего в Мойку автобуса за рулем постоянно общался с кем-то по видеосвязи. По ее словам, люди жаловались из-за такого неосторожного вождения, но мужчина не реагировал. При этом собеседница отказалась связать поведение водителя с причинами трагического ДТП.