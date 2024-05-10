«Общался по видеосвязи»: пассажирка рухнувшего в Мойку автобуса о водителе Пассажирка рухнувшего в Мойку автобуса: водитель говорил по видеосвязи за рулем

Фото: МЧС России/РИА Новости

Водитель рухнувшего в Мойку автобуса за рулем постоянно общался с кем-то по видеосвязи, рассказала NEWS.ru пассажирка, которая вышла из транспортного средства за несколько минут до аварии. По ее словам, люди жаловались из-за такого неосторожного поведения, но мужчина не реагировал. При этом собеседница отказалась связать поведение водителя с причинами трагического ДТП.

Водитель ехал, общаясь по видеосвязи с кем-то. Все пишут сейчас, что ему стало плохо, — возможно. Но факт остается фактом: автобус он вел очень грубо, резко. Ощущение, что я ехала в маршрутке старой, — отметила петербурженка.

Автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. На опубликованных кадрах видно, как общественный транспорт петляет по дороге, затем резко поворачивает и врезается в автомобиль, после чего сносит ограждение и падает в реку. По информации Telegram-канала SHOT, в результате происшествия погибли семь человек, которые не смогли выбрать из салона самостоятельно.

В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», за рулем был 44-летний уроженец Таджикистана, который является гражданином России. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.