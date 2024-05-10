Назван срок, грозящий водителю упавшего в Мойку автобуса Адвокат Багатурия: водителю упавшего в Мойку автобуса грозит 12 лет тюрьмы

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Водителю упавшего в Санкт-Петербурге в реку Мойка автобуса грозит 12 лет тюрьмы, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, наказание будет зависеть от того, признают ли водителя виновным в ДТП, а также от того, был ли он пьян.

Если вина водителя будет установлена, то ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье 264 УК РФ. В случае если водитель окажется нетрезвым, то наказание составит уже от 5 до 12 лет лишения свободы. Уголовная ответственность грозит водителю только в случае, если будет установлена его вина, — отметил юрист.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник писали, что в результате падения автобуса с моста в Санкт-Петербурге погибли четыре человека. По предварительным данным, еще четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти. Всего в транспортном средстве было 15 пассажиров.

При этом Telegram-канал SHOT сообщает о семи погибших. По данным канала, речь идет о пассажирах, которые не смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Отмечается, что врачи не смогли спасти их.

Автобус с пассажирами рухнул в реку Мойку днем 10 мая. На опубликованных кадрах видно, как общественный транспорт врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал с моста.