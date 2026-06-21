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21 июня 2026 в 23:32

«Дойдет до ультиматума»: Симоньян озвучила, как РФ ответит на угрозы Запада

Симоньян допустила, что Россия выдвинет ультиматум в ответ на угрозы Запада

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Поставки дальнобойного оружия Украине западными странами могут подтолкнуть Россию к выдвижению ультиматума киевским спонсорам, заявила в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она связала это с рисками для Лондона, который объявил о подготовке ракет для ударов по Москве.

Я думаю, что дойдет до ультиматума. Я много раз об этом говорила и продолжаю говорить. Потому что действительно, когда Лондон на голубом глазу заявляет, что мы сейчас готовим дальнобойные ракеты для ударов по Москве. Ну, слушайте, там какие-то шпили были интересные, помнится. Интересно посмотреть, как эти шпили горят, — сказала Симоньян.

По ее словам, Россия будет вынуждена официально признать Запад участником конфликта на Украине в случае продолжения агрессивной политики против Москвы. Тогда ему уже будут предъявлены соответствующие требования.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обратил внимание, что европейские граждане оказались под угрозой из-за политики их лидеров в отношении России. По его словам, Лондон и НАТО давно перешли грань, а Европа продолжает грезить экспансией и намерена осваивать Украину и Молдавию.

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