Стало известно число жертв падения автобуса с моста в Петербурге Четверо погибли при падении автобуса в реку в Петербурге

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

В результате падения автобуса с моста в Санкт-Петербурге погибли четыре человека, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По предварительным данным, еще четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти.

По оперативным данным, четверо пассажиров погибли, и четыре еще в клинической смерти. Всего было 15 пассажиров. Это предварительная информация, — сообщил собеседник агентства.

Как пишет Telegram-канал SHOT, в результате ЧП погибли семь человек. По данным канала, речь идет о пассажирах, которые не смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Отмечается, что врачи не смогли откачать их.

Ранее появилось видео момента падения автобуса с людьми в реку Мойку. Он рухнул с Поцелуева моста. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку.

Петербургская полиция задержала водителя, который был за рулем автобуса. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух или более человек. По информации городского комтранса, водителем автобуса оказался работник ООО «Такси» — оно занимается пассажирскими перевозками. Кроме того, компания обслуживает еще десять маршрутов в центре Петербурга.