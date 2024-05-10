Появилось видео падения автобуса с людьми в реку в Санкт-Петербурге

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Падение автобуса с людьми в реку Мойку в Санкт-Петербурге попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash. На них видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал с моста.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате ДТП погиб один человек, еще восемь пассажиров удалось спасти. По данным канала, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Спасатели и водолазы продолжают доставать людей из упавшего в воду автобуса.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что водитель пассажирского автобуса, который упал с моста, не справился с управлением. В ГУ МВД по региону сообщили, что он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц».

Ранее трое детей пострадали в ДТП в Севастополе, где столкнулись маршрутный автобус и иномарка. Водитель за рулем автомобиля Hyundai не убедилась в безопасности маневра перед началом движения и не уступила дорогу микроавтобусу, двигавшемуся в попутном направлении. По инерции после удара машина зацепила припаркованный Datsun.