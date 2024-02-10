Трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Трое детей пострадали в ДТП в Севастополе, где столкнулись маршрутный автобус и иномарка, сообщает городское управление МВД России. По данным ведомства, водитель за рулем автомобиля Hyundai не убедилась в безопасности маневра перед началом движения и не уступила дорогу микроавтобусу, двигавшемуся в попутном направлении. По инерции после удара машина зацепила припаркованный Datsun.

В результате ДТП телесные повреждения получили три несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai в возрасте от 10 до 12 лет. Четверо пассажиров автобуса не пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ребенок угнал автомобиль в Барнауле. По словам очевидцев, на вид ему было лет 10. Он воспользовался тем, что водитель отлучился, сел за руль Subaru Impreza и уехал. Однако уже через несколько минут школьник выехал на полосу встречного движения и устроил массовое ДТП, после чего убежал. В результате аварии 36-летний водитель машины Hyundai Elantra получил травмы, ему на месте оказали помощь.

Перед этим в Карелии на автодороге Суоярви — Койриноя произошло ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей. В результате аварии пострадали два ребенка. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем. Травмы у пострадавших оказались незначительными.