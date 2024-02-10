Ребенок угнал автомобиль в Барнауле и устроил массовое ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мальчик, которому на вид около 10 лет, угнал автомобиль в Барнауле, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул». Школьник воспользовался тем, что водитель отлучился, сел за руль Subaru Impreza и уехал.

Отмечается, что уже спустя несколько минут школьник выехал на полосу встречного движения и устроил массовое ДТП, после чего убежал. В результате аварии 36-летний водитель машины Hyundai Elantra получил травмы, ему на месте оказали помощь.

Ранее в Нефтекамске 13-летний подросток угнал машину у отца и устроил погоню от полиции. Школьник за рулем Renault Sandsero игнорировал требования об остановке и в ответ лишь набирал скорость, пытаясь уйти от преследования. Погоню за юным нарушителем показали на видео.

Во время преследования по улице Трактовой водитель Renault потерял контроль над автомобилем и был вынужден остановиться. Полиция его задержала, ребенок признал свою вину.

До этого в Санкт-Петербурге несовершеннолетний угнал каршеринговый Hyundai и попал на нем в аварию. Школьник завладел арендованным автомобилем, воспользовавшись моментом, когда водитель отлучился в магазин. В итоге он не справился с управлением, снес ограду на набережной канала Грибоедова и отлетел в здание напротив. На опубликованном видео с места видно, что иномарка получила серьезные повреждения.