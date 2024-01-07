Школьник угнал машину родителей и устроил гонки от полиции в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нефтекамске 13-летний подросток угнал машину у отца и устроил погоню от полиции, сообщила пресс-служба МВД Башкирии. Школьник за рулем Renault Sandsero игнорировал требования об остановке и в ответ лишь набирал скорость, пытаясь уйти от преследования. Погоню за юным нарушителем показали на видео.

Во время преследования по улице Трактовая водитель «Рено» потерял контроль над автомобилем и был вынужден остановиться. В этот момент полицейские смогли задержать нарушителя. Оказалось, что за рулем находился 13-летний подросток, который без разрешения отца взял ключи от автомобиля, — сообщили в полиции.

Ребенок признал свою вину. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам будут приняты меры.

Ранее в Санкт-Петербурге несовершеннолетний угнал каршеринговый Hyundai и попал на нем в аварию. Школьник завладел арендованным автомобилем, воспользовавшись моментом, когда водитель отлучился в магазин. В итоге он не справился с управлением, снес ограду на набережной канала Грибоедова и отлетел в здание напротив. На опубликованном видео с места видно, что иномарка получила серьезные повреждения, о пострадавших не сообщалось.