Автобус с 27 детьми попал в ДТП в Карелии

Фото: Прокуратура РФ

В Карелии произошло ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей, сообщает республиканская прокуратура. В результате аварии пострадали два ребенка. Происшествие случилось на автодороге Суоярви — Койриноя.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем. Травмы, полученные пострадавшими в результате ДТП детьми, оказались незначительными. Прокуратура проверит перевозчика на соблюдение законов о безопасности дорожного движения.

Ранее в Петербурге перевернулся городской пассажирский автобус. Инцидент произошел на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе, спасателям пришлось извлекать из-под автобуса двух мужчин, которых придавило машиной. Также к медикам обратились еще несколько петербуржцев, находившихся в момент аварии в салоне.

Также ранее сообщалось о гибели четырех человек в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. Инцидент произошел в районе поселка Матросы. Погиб 41-летний водитель китайского внедорожника Great Wall и три его пассажирки.