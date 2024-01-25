Четыре человека погибли в ДТП в Карелии МЧС: четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Карелии

Фото: МЧС России

Четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии, сообщили в МЧС России. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей.

На 400 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» столкнулись две легковушки. В аварии пострадали три человека, из них два ребенка. К сожалению, четверо погибли, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что на месте работают 8 специалистов и 3 единицы техники.

В региональном МВД уточнили, что инцидент произошел в районе поселка Матросы, там столкнулись автомобили Volvo и Great Wall. Погиб 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска, и трое его пассажирок.

За рулем второго автомобиля находился 36-летний житель Мурманска, с ним ехали двое детей. Они доставлены в больницу для медицинского осмотра.

Ранее в Ленинградской области под Выборгом из-за скользкой дороги перевернулся школьный автобус с детьми, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и области. Инцидент произошел на дороге Пески — Сосново — Подгорье. Водитель транспортного средства не смог справиться с управлением из-за гололедицы. Автобус съехал в кювет, после чего перевернулся. В момент аварии в салоне находилось восемь несовершеннолетних. Никто из пассажиров не пострадал.