Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге Четверо пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. В ведомстве подтвердили, что всего в аварии пострадало пять человек.

Пятеро пострадавших, из них четверо в тяжелом состоянии, — сообщили в комитете.

Рейсовый автобус № 152 вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге вечером 24 января. Авария произошла на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе города. Водитель автобуса потерял управление, протаранил людей, после чего общественный транспорт перевернулся. Сотрудникам МЧС пришлось вызывать два крана, чтобы поставить транспорт на колеса.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Спасатели извлекли из-под автобуса двух мужчин, их придавило. Также к медикам обратились еще двое мужчин и женщина, которые в момент аварии находились в салоне. Всего автобус перевозил 15 человек.

До этого пассажирский автобус попал в ДТП на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, пострадали пять человек, у них переломы, черепно-мозговые травмы и сотрясения. Общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего врезался в столб.