Пятеро человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский автобус попал в ДТП на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78». По предварительной информации, пострадали пять человек, у них переломы, черепно-мозговые травмы и сотрясения.

По данным канала, общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего врезался в столб. Предварительно, пострадали пятеро пассажиров, одной женщине придавило голову. Кроме того, канал указывает, что в салоне автобуса находилась беременная женщина, которую после аварии доставили в роддом.

Ранее в Санкт-Петербурге самосвал наехал на пенсионерку неподалеку от станции метро «Приморская». Пострадавшую госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел у дома № 42 на Наличной улице в Василеостровском районе города около 15:30. Водитель грузового автомобиля Shacman по неизвестным в настоящий момент причинам наехал на пожилую женщину 1940 года рождения, она получила тяжелые травмы. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. По словам очевидца, пострадавшая переходила дорогу к трамваю.