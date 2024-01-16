Самосвал переехал спешившую на трамвай пожилую петербурженку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге самосвал наехал на пенсионерку неподалеку от станции метро «Приморская», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел у дома № 42 на Наличной улице в Василеостровском районе города около 15:30. Водитель грузового автомобиля Shacman по неизвестным в настоящий момент причинам наехал на пожилую женщину 1940 года рождения, она получила тяжелые травмы. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. По словам очевидца, пострадавшая переходила дорогу к трамваю.

Ранее в Тюменской области многодетная мать устроила ДТП, в котором пострадали девять человек, в том числе шестеро детей. Инцидент произошел на улице Энергетиков в Заводоуковске, когда женщина-водитель Renault Logan, имеющая стаж вождения менее года, предварительно выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с Lada.

В результате аварии пострадала сама женщина, а также четверо ее детей в возрасте от 5 до 12 лет, восьмилетнему мальчику потребовалась госпитализация. Также травмы получили несовершеннолетние пассажиры второго автомобиля и 42-летняя женщина, которая находилась за рулем Lada.