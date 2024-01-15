Многодетная мать устроила ДТП с девятью пострадавшими в Тюменской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюменской области многодетная мать, имеющая стаж вождения автомобиля менее года, спровоцировала ДТП, в котором получили травмы девять человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. В числе пострадавших трое взрослых и шестеро детей.

ДТП произошло накануне в Заводоуковске. На улице Энергетиков столкнулись Renault Logan, за рулем которого находилась многодетная мать, и «Лада». По предварительным данным, Renault выехал на встречную полосу при обгоне, что и привело к аварии.

В результате аварии в Renault пострадали сама водитель и четверо ее детей в возрасте от 5 до 12 лет. Один ребенок — восьмилетний мальчик — госпитализирован. Также получили травмы пассажиры «Лады» 12, 15 и 19 лет и управлявшая автомобилем 42-летняя женщина, она доставлена в больницу.

В ГИБДД отметили, что в Renault младший ребенок ехал без автокресла и при этом был пристегнут одним ремнем безопасности со своим братом. Кроме того, по данным полиции, водитель, спровоцировавшая ДТП, несколько месяцев назад привлекалась к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Башкирии погиб 16-летний Сергей Батяев, которого называли самым сильным ребенком России. Он купил в Уфе подержанный автомобиль и отправился на нем в родной город Октябрьский. По дороге он врезался в грузовик. За руль подросток сел, не имея водительских прав.