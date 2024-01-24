Рейсовый автобус протаранил людей на остановке в Петербурге «112»: пятеро пострадали в ДТП с автобусом на остановке в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рейсовый автобус № 152 вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек, их состояние не уточняется.

Авария произошла на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе города. Водитель автобуса потерял управление, протаранил людей, после чего общественный транспорт перевернулся.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Спасатели извлекли из-под автобуса двух мужчин, их придавило. Одного из них впоследствии госпитализировали в тяжелом состоянии.

Очевидец происшествия подтвердил в разговоре с NEWS.ru информацию о тяжело пострадавшем в результате аварии. По его словам, сейчас на месте происшествия работают несколько реанимационных бригад.

На полной скорости автобус влетел на тротуар у перехода, нескольких сбил. Пара ребят попали под автобус. Одного уже достали. Работают сейчас два крана и бригады реанимации. Еще три-четыре бригады пожарных подъезжали и спецслужбы, — сказал он.

По данным «112», к медиками также обратились еще двое мужчин и женщина, которые в момент аварии находились в салоне. Всего автобус перевозил 15 человек. Сотрудникам МЧС пришлось вызывать два крана, чтобы поставить транспорт на колеса.

Ранее сообщалось, что под Выборгом перевернулся школьный автобус с детьми. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел на дороге Пески — Сосново — Подгорье.

До этого пассажирский автобус попал в ДТП на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, пострадали пять человек, у них переломы, черепно-мозговые травмы и сотрясения. Общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего врезался в столб.