Школьный автобус с детьми перевернулся в Ленобласти

Фото: ГУ МВД РОССИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Под Выборгом перевернулся школьный автобус с детьми, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и области. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на дороге Пески — Сосново — Подгорье.

Как отмечает издание, авария произошла из-за скользкой дороги. Водитель транспортного средства не смог справиться с управлением из-за гололедицы. Автобус съехал в кювет, после чего перевернулся. В момент аварии в салоне находились восемь детей. Никто из пассажиров не пострадал.

В Кемеровской области ранее водитель автобуса зажал дверями школьника, а во время движения пострадавший выпал из салона на улицу, в результате чего получил травмы и был госпитализирован. В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

До этого пассажирский автобус попал в ДТП на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, пострадали пять человек, у них переломы, черепно-мозговые травмы и сотрясения. Общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего врезался в столб.