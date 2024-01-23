Зажатый дверями ребенок выпал из автобуса на ходу В Кемерово зажатый дверями ребенок выпал из автобуса на ходу и попал в больницу

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В Кемеровской области водитель автобуса зажал дверями школьника, а во время движения пострадавший выпал из салона на улицу, в результате чего получил травмы и был госпитализирован. В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

На остановке общественного транспорта в поселке Пионер школьника зажало дверями автобуса, при открытии которых во время движения транспортного средства ребенок выпал из салона на улицу, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что нога мальчика застряла в дверном проеме, но водитель автобуса продолжил движение. В результате инцидента ребенок получил различные травмы, его поместили в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Также сообщалось о жителе Кемерово, который несколько часов избивал супругу, а после выкинул ее из окна третьего этажа. Женщину срочно госпитализировали, однако медики не смогли спасти ей жизнь. Инцидент произошел в Кировском районе областного центра.