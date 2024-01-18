Кемеровчанин несколько часов измывался над женой и выкинул ее из окна NGS42: житель Кемерово избил жену и выбросил ее из окна третьего этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Кемерово несколько часов избивал супругу, а после выкинул ее из окна третьего этажа, сообщает портал NGS42.RU. По его данным, женщину срочно госпитализировали, однако медики не смогли спасти ей жизнь.

Инцидент произошел в Кировском районе города. Портал со ссылкой на жителей дома пишет, что это был не первый случай домашнего насилия в семье. Неизвестно, составили на мужа погибшей заявление в полицию, правоохранительные органы не комментировали произошедшее.

До этого в поселке городского типа Жешарт Республики Коми мужчина поссорился с женой и после словесной перепалки ударил ее ножом. После этого он начал стрелять из ружья по месту, в котором укрывалась супруга, а также в сторону медиков и правоохранителей, прибывших на место происшествия. Пострадавшая женщина смогла убежать к соседям, забрав с собой 12-летнего ребенка. Позже ее госпитализировали.

Ранее в Челябинской области задержали 19-летнего молодого человека, которого обвиняют в убийстве сестры-восьмиклассницы. Тело школьницы было обнаружено в заброшенном Доме культуры в селе Татищево. Информацию о задержании подтвердили в региональном управлении СКР.

На теле у 15-летней погибшей обнаружили следы от удушения и шесть ранений в живот. По версии следствия, молодой человек сначала задушил девушку, а потом нанес ей несколько ударов гвоздем. Известно, что между убитой и подозреваемой были напряженные отношения. Разбирательство ведется по статье об убийстве. Обвиняемый находится в СИЗО.