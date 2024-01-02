В Коми мужчина после ссоры с женой открыл огонь по полицейским

В Республике Коми местный житель в ходе ссоры с женой ранил ее ножом, после чего открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе СК России по региону. Как рассказали в ведомстве, полицейские ликвидировали злоумышленника во время перестрелки.

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч.3 ст.30, пп.«а», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — говорится в сообщении.

ЧП произошло 1 января в квартире на улице Молодежной поселка городского типа Жешарт. Между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ножевых ранений жене. После этого он начал стрелять из ружья по месту, в котором укрывалась супруга, а также в сторону медиков и правоохранителей, прибывших на место происшествия.

Пострадавшая женщина смогла убежать к соседям, забрав с собой 12-летнего ребенка. Позже ее госпитализировали. Стражи порядка в настоящий момент проводят следственные действия для установления причин и деталей случившегося.

В декабре ранее судимый москвич зарезал мать в ходе ссоры. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома в Студеном проезде. От полученных ножевых ранений 77-летняя женщина скончалась на месте. Ее 55-летний сын задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве.