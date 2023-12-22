Ранее судимый москвич зарезал мать во время ссоры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве ранее судимый мужчина зарезал мать в ходе ссоры, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома в Студеном проезде.

От полученных ножевых ранений 77-летняя женщина скончалась на месте. Ее 55-летний сын задержан, против него возбуждено уголовное дело об убийстве. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование находится на контроле в прокуратуре.

Ранее двух мужчин из Ставропольского края и ДНР осудили за серию убийств, совершенных около 20 лет назад. Подсудимых признали виновными в убийстве 12 человек, они получили 17 и 19 лет лишения свободы. В феврале 2002 года мужчины убили знакомого в Москве в ходе пьяной ссоры, а еще через три дня после этого, находясь в Московской области, убили пять человек, среди которых была маленькая девочка. Также преступники для сокрытия следов лишили жизни двоих соседей убитых. После этого они уехали в Рязанскую область, где совершили еще два убийства.

Также сообщалось, что в Свирске полиции удалось поймать двух мужчин, подозреваемых в убийстве таксиста. В процессе работы с задержанными удалось установить, что за несколько часов до преступления они также убили женщину и похитили у нее деньги. На допросе злоумышленники сообщили, что после выпивки решили вызвать такси с целью угона авто. Во время поездки один из них зарезал водителя.