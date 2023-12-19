Двое мужчин в Свирске убили женщину и зарезали таксиста

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В Свирске сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве таксиста, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. В ходе работы с задержанными установили, что за несколько часов перед этим фигуранты также убили женщину, у которой похитили деньги.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 28-летней девушки, которая работает в такси. Она рассказала, что в приложении ей пришло сообщение от коллеги, который просит о помощи. <...> Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 27-летнего местного жителя с ножевым ранением. В 150 метрах от погибшего находился автомобиль с порезанными шинами, — рассказали в ведомстве.

Злоумышленников задержали по горячим следам. На допросе они рассказали, что после выпитого решили вызвать такси, чтобы попытаться угнать машину. В поездке один из них зарезал таксиста.

Как выяснилось в итоге, за несколько часов перед этим молодые люди ворвались в дом к 58-летней женщине. Они украли у нее 25 тысяч рублей, после чего убили хозяйку и скрылись с места. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о двойном убийстве и разбое.

Ранее в Москве пассажир убил таксиста, похитив у него пять тысяч рублей наличными и банковскую карту. СМИ писали, что перед этим он избил шофера, связал ему руки хомутом, после чего задушил ремнем безопасности.