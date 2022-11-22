Раскрыты подробности убийства таксиста в Москве Таксиста в Москве задушили ремнем безопасности ради пяти тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина убил таксиста на Ельнинской улице в Москве из-за пяти тысяч рублей и банковской карты, пишут «Известия». Ночью 21 ноября преступник сел на заднее сиденье автомобиля такси и задушил водителя ремнем безопасности. Перед этим злоумышленник избил таксиста и связал ему руки пластиковыми хомутами.

После убийства преступник похитил у водителя пять тысяч рублей наличными и банковскую карту, а затем скрылся, — сказано в сообщении.

Тело 50-летнего водителя такси было найдено ранее в автомобиле во дворе жилого дома улице Ельнинской. Он был задушен. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ (убийство). Позднее стало известно, что подозреваемый в убийстве водителя такси задержан, при нем обнаружена банковская карта потерпевшего.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве 19-летнего сына священника подозревают в убийстве водителя такси бизнес-класса. По его сведениям, молодой человек вызвал «Майбах», покатался, а после зарезал 31-летнего водителя.