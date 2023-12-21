Двух мужчин осудили за серию убийств 20-летней давности Жителей Ставропольского края и ДНР осудили за серию убийств 20-летней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Ставропольского края и ДНР осудили за серию убийств 20-летней давности, два из которых были совершены в Рязанской области, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу Следкома. Подсудимых признали виновными в убийстве 12 человек. Суд назначил им наказание в виде 17 и 19 лет лишения свободы.

Как уточняет издание, в феврале 2002 года мужчины находились в Москве и распивали алкоголь в квартире знакомого. В ходе ссоры они убили хозяина жилища. Через три дня мужчины, находясь в Московской области, убили пять человек, среди которых была маленькая девочка. Также преступники для сокрытия следов лишили жизни двоих соседей убитых.

После этого они уехали в Рязанскую область, где совершили еще два убийства. Кроме того, уроженец Ставропольского края в 2001 году нанес смертельные ранения двум собутыльникам, после чего поджег дом и скрылся.

В Свирске ранее сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве таксиста. На допросе они рассказали, что после выпитого решили вызвать такси, чтобы попытаться угнать машину. В поездке один из них зарезал таксиста. В ходе работы с задержанными правоохранители установили, что за несколько часов перед этим фигуранты также ворвались в дом к женщине, убили ее и похитили деньги.