Стало известно о гибели мобилизованного на полигоне ВСУ РИА Новости: мобилизованного зверски убили на полигоне штурмового полка ВСУ

В Харьковской области был жестоко убит украинский мобилизованный на учебном полигоне 425-го штурмового полка «Скалы» ВСУ, проинформировал РИА Новости источник в российских силовых структурах. Собеседник агентства рассказал, что жителя Одессы Владимира Беласа, мобилизованного в мае, нашли мертвым 9 июня недалеко от дислокации подразделения.

На учебном полигоне полка «Скала» в Харьковской области убили мобилизованного, сломали ему ноги, а тело скормили червям, — сообщил инсайдер.

Белас пробыл в тренировочном лагере 18 дней, после чего его состояние резко ухудшилось, но медицинская помощь ему не оказывалась. Родственники мобилизованного обратились в офис генпрокурора Украины с требованием расследовать произошедшее, поскольку они заявляют о многочисленных телесных повреждениях и настаивают на установлении причин смерти.

Согласно документам, смерть военнослужащего не была связана с выполнением боевых задач. 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ «Скала» пользуется дурной славой, его называют «мясным» из-за жестокого обращения с мобилизованными.

Ранее сообщалось, что афроукраинский блогер и тиктокер Денис Денчик, мобилизованный в ВСУ, скоропостижно скончался 21 июня. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Блогер был известен уличными выступлениями и короткими роликами, которые набирали миллионы просмотров.