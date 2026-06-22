Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 00:51

Названы сроки реальной подготовки НАТО к войне с Россией

Грушко: НАТО готовится к удару по России в 2030 году

NATO NATO Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны НАТО проводят реальную подготовку к военному столкновению с Россией около 2030 года, заявил газете «Известия» заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что агрессивные устремления Альянса и ЕС на международной арене направлены на достижение стратегического поражения РФ.

Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС <...> они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года, — сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов ВСУ по Москве. Дипломат заявил, что Европа продолжает грезить экспансией и намерена осваивать Украину и Молдавию.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на саммите «Группы семи» европейские лидеры распространяли мифические утверждения о якобы возможной победе Киева над Россией. Они пытались склонить президента США Дональда Трампа к пересмотру его позиции из-за «перелома на фронте и эффективности дальнобойного оружия».

Россия
НАТО
МИД РФ
Александр Грушко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве зажгли 1418 свечей в память о каждом дне ВОВ
Названы сроки реальной подготовки НАТО к войне с Россией
Иран не дал Бельгии вырвать победу на чемпионате мира по футболу
Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе
Стало известно о гибели мобилизованного на полигоне ВСУ
Два человека погибли в Крыму из-за вылетевшего на «встречку» BMW
В МИД РФ напомнили о самостоятельности Трампа на фоне призывов ЕС
Исчезновение со сцены, алкоголь, слова об СВО: где сейчас Ирина Отиева
85 лет после ВОВ. Как Европа спонсировала Гитлера и возрождает нацизм снова
«Война руками Киева»: Лавров назвал виновника конфликта на Украине
«Были довольны»: США дали оценку переговорам с Ираном в Швейцарии
«Мы защищали их десятилетия»: Трамп устроил разнос премьеру Италии
«Дойдет до ультиматума»: Симоньян озвучила, как РФ ответит на угрозы Запада
Около столицы Катара прогремел взрыв
«Не суди и не судим будешь»: у подследственных россиян появилась новая мода
Крушение самолета в США унесло жизни пилота и пассажиров
США выразили желание следить за нефтяными тратами Ирана
Французам запретили выпивать на улице из-за жары
Израиль отказался уходить с юга Ливана
Удар ВСУ привел к гибели жителя ДНР
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.