Названы сроки реальной подготовки НАТО к войне с Россией Грушко: НАТО готовится к удару по России в 2030 году

Страны НАТО проводят реальную подготовку к военному столкновению с Россией около 2030 года, заявил газете «Известия» заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что агрессивные устремления Альянса и ЕС на международной арене направлены на достижение стратегического поражения РФ.

Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС <...> они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года, — сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов ВСУ по Москве. Дипломат заявил, что Европа продолжает грезить экспансией и намерена осваивать Украину и Молдавию.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на саммите «Группы семи» европейские лидеры распространяли мифические утверждения о якобы возможной победе Киева над Россией. Они пытались склонить президента США Дональда Трампа к пересмотру его позиции из-за «перелома на фронте и эффективности дальнобойного оружия».