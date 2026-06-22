Иран не дал Бельгии вырвать победу на чемпионате мира по футболу Иран и Бельгия сыграли в безголевую ничью на матче чемпионата мира по футболу

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года в Инглвуде между сборными Ирана и Бельгии завершился вничью со счетом 0:0. На 25-й минуте Иран открыл счет благодаря голу Мехди Тареми, однако после проверки VAR гол был отменен из-за офсайда.

В матче также произошел инцидент, когда бельгийский футболист Натан Нгой получил прямую красную карточку на 66-й минуте, что вынудило команду играть в меньшинстве. В стартовом составе Бельгии выступили вратарь Тибо Куртуа, который обновил национальный рекорд Энцо Шифо по числу матчей на чемпионатах мира.

Благодаря этой игре Бельгия продолжила свою серию без поражений, начавшуюся в марте 2025 года и включающую девять побед и шесть ничьих. Сборная Ирана, участие которой в турнире было под вопросом с конца февраля из-за военной операции США и Израиля, выставила на матч самый стартовый состав в истории чемпионатов мира. Средний возраст игроков составил 32 года и 181 день, при этом самому молодому игроку было 27 лет.

В составе Ирана принял участие полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби. В заключительном матче группового этапа Иран сыграет с Египтом 27 июня, а Бельгия встретится с новозеландцами в то же время. Начало матчей запланировано на 06:00 по московскому времени.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что африканские сборные прибавили в тактике и технике, поэтому они здорово выступили в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. По его словам, эти команды больше не являются слабыми.