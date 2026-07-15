Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 09:44

Неразвившегося близнеца удалили из яичника девятилетней девочки

Девятилетней девочке удалили редкую опухоль размером с кулак в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хирурги Детской городской клинической больницы №1 Новосибирска успешно прооперировали девятилетнюю девочку, у которой в яичнике обнаружили новообразование размером с кулак, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в МАКСе. По данным ведомства, под весом опухоли яичник перекрутился и некротизировался, что сделало его удаление неизбежным. Извлеченное новообразование отправили на гистологическое исследование, которое подтвердило диагноз — зрелая тератома.

Недавно к нам поступила девочка девяти лет с болями в животе. Изначально думали, что аппендицит. Зашли на диагностическую лапароскопию и увидели, что у девочки в правом яичнике огромная опухоль — тератома, — заявил детский хирург Денис Быков.

Как рассказал врач, гистология оказалась доброкачественной, а прогноз для пациентки благоприятный. Девочка будет находиться под наблюдением специалистов. По его словам, тератомы в практике хирургического отделения этой больницы встречаются крайне редко — примерно раз в несколько лет. Как правило, у детей подобные образования выявляются в более раннем возрасте и могут располагаться в различных частях тела.

Тератома представляет собой опухоль, развивающуюся из зародышевых клеток, из которых впоследствии формируются различные ткани организма. В ее составе могут одновременно присутствовать кожа, волосы, мышцы, зубы, а также фрагменты костной, хрящевой и железистой ткани — вне зависимости от места образования опухоли.

Ранее врачи клинического центра им. Рошаля в Красногорске удалили подростку опухоль размером с ладонь. Мальчик поступил в медицинское учреждение с жалобами на внезапно возникшие судорожные приступы. Заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев рассказал, что доброкачественное новообразование размером 6 на 9 см развилось из твердой мозговой оболочки.

Регионы
Новосибирск
опухоли
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин: Ростех успешно создает критически необходимые технологии
Россия готовится вернуться на международную волейбольную арену
Врач ответила, зачем женщины проверяют уровень АМГ перед беременностью
Хирург ответил, какие новообразования на коже нельзя игнорировать
В «Крымэнерго» раскрыли последствия атак на энергообъекты полуострова
Иран заявил о гибели десятков граждан при ударах США
«Очень показательно»: Захарова об идее замены Черчилля на ЛГБТ на купюрах
В Москве активизировались лже-коммунальщики
Захарова пришла в ярость из-за подлога фото времен ВОВ в Молдавии
Семья погибшего на СВО бойца лишилась крова при атаке дронов в Подмосковье
Водитель на иномарке влетел в мотоциклиста в Петербурге
Двое мирных жителей пострадали при налетах беспилотников
Машина взлетела в воздух после ДТП и попала на фото
В РАН раскрыли масштабы сокращения площади Каспийского моря за 30 лет
«Слово на букву "П"»: в Лондоне подвели итоги премьерства Стармера
Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать готовую еду
Шпион Киева готовил теракт на российском нефтяном предприятии по указке СБУ
Волонтеры третий день ищут исчезнувшего школьника
Россиян предупредили об учащении опасных наводнений в ближайшие десятилетия
Неразвившегося близнеца удалили из яичника девятилетней девочки
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.