Неразвившегося близнеца удалили из яичника девятилетней девочки

Хирурги Детской городской клинической больницы №1 Новосибирска успешно прооперировали девятилетнюю девочку, у которой в яичнике обнаружили новообразование размером с кулак, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в МАКСе. По данным ведомства, под весом опухоли яичник перекрутился и некротизировался, что сделало его удаление неизбежным. Извлеченное новообразование отправили на гистологическое исследование, которое подтвердило диагноз — зрелая тератома.

Недавно к нам поступила девочка девяти лет с болями в животе. Изначально думали, что аппендицит. Зашли на диагностическую лапароскопию и увидели, что у девочки в правом яичнике огромная опухоль — тератома, — заявил детский хирург Денис Быков.

Как рассказал врач, гистология оказалась доброкачественной, а прогноз для пациентки благоприятный. Девочка будет находиться под наблюдением специалистов. По его словам, тератомы в практике хирургического отделения этой больницы встречаются крайне редко — примерно раз в несколько лет. Как правило, у детей подобные образования выявляются в более раннем возрасте и могут располагаться в различных частях тела.

Тератома представляет собой опухоль, развивающуюся из зародышевых клеток, из которых впоследствии формируются различные ткани организма. В ее составе могут одновременно присутствовать кожа, волосы, мышцы, зубы, а также фрагменты костной, хрящевой и железистой ткани — вне зависимости от места образования опухоли.

Ранее врачи клинического центра им. Рошаля в Красногорске удалили подростку опухоль размером с ладонь. Мальчик поступил в медицинское учреждение с жалобами на внезапно возникшие судорожные приступы. Заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев рассказал, что доброкачественное новообразование размером 6 на 9 см развилось из твердой мозговой оболочки.