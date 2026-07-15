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15 июля 2026 в 10:04

«Очень показательно»: Захарова об идее замены Черчилля на ЛГБТ на купюрах

Захарова назвала замену Черчилля на ЛГБТ-активистов на банкнотах деградацией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Инициатива британских властей заменить изображения выдающихся деятелей, включая экс-премьера Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин, на представителей ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) является свидетельством абсолютной деградации Запада, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, выбор персон для размещения на банкнотах — внутреннее дело каждой страны, однако это очень показательная и репрезентативная история.

Это дело каждой страны — кого размещать на банкнотах, это во-первых. А во-вторых, это очень показательно: как говорится, кто у вас на банкнотах, того вы и возводите в герои и водружаете на пьедесталы. Это очень репрезентативная история, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобное демонстрирует процесс «перепрошивки общества», когда западные элиты постоянно смещают фокус в сторону тем «ниже пояса, поверх голов и поверх всего остального». Она назвала это одним из ярчайших признаков абсолютной деградации западного меньшинства.

Ранее СМИ писали, что с британских банкнот убрали изображения Черчилля, Остин и математика Алана Тьюринга. По информации журналистов, это связано с тем, что их личности посчитали противоречивыми.

Власть
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Мария Захарова
Великобритания
купюры
Уинстон Черчилль
ЛГБТ-сообщество
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